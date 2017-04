Zweikampf-Gold fÃ¼r Gewichtheberinnen aus Russland und Polen

Split (dpa) - Russland und Polen haben sich am zweiten Tag der Europameisterschaften im Gewichtheben in Split die Zweikampf-Medaillen geteilt. In der Klasse bis 58 Kilogramm Körpergewicht holte sich die Russin Natalja Chlestkina den Titel. Die 24 Jahre alte Athletin schaffte 214 (Reißen 95/Stoßen 119) Kilogramm und verwies die Lettin Rebeka Koha (213) um ein Kilo auf Platz zwei. Dritte wurde die Ukrainerin Veronika Iwasiuk (206 kg). Chlestkina war bei bereits im Vorjahr Europameisterin. Damals gelang ihr das allerdings in der nächsthöheren Kategorie bis 63 Kilogramm.



Ebenfalls einen Gewichtsklassen-Wechsel hat die Polin Joanna Lochowska vorgenommen. Die 28-Jährige setzte sich in der Kategorie bis 53 Kilogramm mit 192 (Reißen 86/Stoßen 106) Kilo durch. Im Vorjahr war sie EM-Dritte in Limit bis 58 Kilogramm. Die Spanierin Atenery Hernandez musste mit einem Rückstand von einem Kilo (191 kg) mit Platz zwei vorliebnehmen. Dritte wurde die Weißrussin Ljudmila Pankowa (189 kg). Deutsche Athletinnen waren in beiden Gewichtsklassen nicht am Start.



Für den Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) hebt bei den Frauen lediglich Nina Schroth (Klasse bis 90 kg). Bei den Männern sind sechs Athleten dabei. Erster Deutscher auf der Heberbühne ist der Berliner Robert Joachim am Dienstag in der 69-Kilo-Klasse.