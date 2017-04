Zwei russische Polizisten von islamistischer Gruppe erschossen

Astrachan (dpa) - Islamisten haben zwei russische Polizisten in der Stadt Astrachan am Kaspischen Meer erschossen. Bei den Tätern handele es sich um Anhänger einer radikal-islamistischen Gruppe, sagte der Gouverneur der Region, Alexander Schilkin, der Agentur Tass zufolge. Die Täter hätten in der Nacht zum Dienstag bei einer Straßenkontrolle auf die Beamten geschossen, beide starben noch am Tatort.



Bereits am frühen Morgen nahmen die Ermittler acht Verdächtige fest, die aus Astrachan und der nahegelegenen Region Dagestan stammen. In der Unruheregion Nordkaukasus kämpfen kriminelle Banden sowie Islamisten gegen die Zentralregierung. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden haben sich Hunderte in der Region der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen.