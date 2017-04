Zuwanderung: GrÃ¼ne wollen flexibles Punktesystem und Probejahr

Berlin (dpa) - Die Grünen wollen die Zuwanderung nach Deutschland wie die SPD nach einem Punktesystem regeln - fordern aber mehr Flexibilität und ein Probejahr zur Arbeitssuche. Wer bestimmte Kriterien erfülle, dürfe dann mit einer «Talentkarte» für ein Jahr auch ohne Job nach Deutschland kommen, erklärte Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt am Dienstag in Berlin. In diesem Jahr bekämen sie keine Unterstützung, sondern müssten selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen.



Welche Kriterien Zuwanderer erfüllen müssen und wie viele kommen dürfen, soll nach Vorstellung der Grünen eine unabhängige Einwanderungskommission entscheiden. Diese könne flexibel reagieren, etwa wenn der Bedarf auf dem deutschen Arbeitsmarkt sich ändere oder die Konjunktur einbreche, sagte der migrationspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Volker Beck.



Die Vorrangprüfung wollen die Grünen für qualifizierte Jobs streichen - das heißt, es würde nicht mehr geprüft, ob ein Deutscher oder EU-Bürger auch infrage käme. Familien sollen von Beginn an mitziehen dürfen, ohne dass Angehörige schon vor der Einreise Sprachkenntnisse vorweisen müssen. Zudem wollen die Grünen qualifizierten Asylbewerbern ermöglichen, vom Asyl- ins Einwanderungsrecht zu wechseln. So etwas ist bisher nicht vorgesehen.



Die SPD hat im November ihr Konzept für ein Einwanderungsgesetz vorgelegt, ist damit bei der Union aber zunächst abgeblitzt. Zuwanderung wird damit zum Thema im Wahlkampf. Die CSU betont vor allem die Notwendigkeit, die Zuwanderung zu begrenzen, während andere Parteien mit Blick auf Fachkräftemangel und die alternde Bevölkerung gezielt qualifierte Zuwanderer anlocken wollen.