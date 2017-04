Zoll zieht zehnmal so viele Ecstasy-Pillen aus dem Verkehr

Köln (dpa) - Der Zoll hat im vergangenen Jahr rund zehnmal so viele Ecstasy-Pillen sichergestellt wie 2015. Das teilte die Behörde am Dienstag in Köln mit. «Ecstasy feiert nach unseren Feststellungen gerade ein großes Comeback im Schmuggel», sagte der Präsident der Generalzolldirektion, Uwe Schröder, bei der Vorstellung der Jahresbilanz. Demnach zogen die Kontrolleure insgesamt knapp zwei Millionen Tabletten aus dem Verkehr. Allein 640 000 Pillen wurden im Juli in einer Eisenrohr-Lieferung entdeckt. Auch beim Kokain zeichne sich ein deutlicher Anstieg ab, sagte Schröder. Bereits in den ersten Monaten 2017 habe man «erschreckenderweise» die Größenordnung von 2016 erreicht. Die Droge werde in immer größeren Mengen und mit immer ausgefeilteren Methoden geschmuggelt.