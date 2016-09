Zitat:Â Merkel vor dem EU-Gipfel

«Wir sind in einer kritischen Situation. Es geht darum durch Taten zu zeigen, dass wir besser werden können - im Bereich der Sicherheit, innere und äußere, Bekämpfung von Terrorismus, Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich. Dass wir besser werden können in den Fragen von Wachstum und Arbeitsplätzen.»



(Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag vor Beginn des informellen EU-Gipfels in Bratislava)