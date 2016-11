Zitat: VW-Markenchef Diess Ã¼ber Ziele fÃ¼r das Image von Volkswagen

«Die Marke soll zugänglicher und sympathischer werden, Arroganz gehört der Vergangenheit an.»



(VW-Markenchef Herbert Diess am Dienstag in Wolfsburg über den beabsichtigten Wandel in der Wahrnehmung des Unternehmens. Am Wochenende hatten unter anderem Äußerungen von Konzernchef Matthias Müller über Kundenansprüche im Abgas-Skandal und die schleppende Nachfrage nach Elektroautos für Kritik gesorgt.)



dpa rek jap yyni/zz n1 hoe