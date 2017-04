Zitat: Libanons Premier Ã¼ber die Aufnahme von FlÃ¼chtlingen

«Das ist ein bisschen so, als ob man von der Europäischen Union erwarten würde, 250 Millionen Flüchtlinge ab morgen aufzunehmen.»



(Der libanesische Ministerpräsident Saad Rafik Hariri am Dienstag in Berlin über die Aufnahme von mehr als einer Million Vertriebenen aus Syrien in seinem Land mit vier Millionen Libanesen.)



dpa sam/bk yydd n1 ro