Zitat de MaiziÃ¨re: Â«Mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich der TÃ¤terÂ»

«Wir können Ihnen heute mitteilen, dass es zusätzliche Hinweise gibt, dass dieser Tatverdächtige mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich der Täter ist.»



(Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Donnerstag bei einem Besuch des Bundeskriminalamtes in Berlin zum Anschlag auf einen Weihnachtmarkt am Montagabend und den Terrorverdächtigen Anis Amri.)