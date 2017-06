ZDF holt natÃ¼rlich den Quotensieg mit dem Champions-League-Finale

Berlin (dpa) - Das Champions-League-Finale hat am Samstagabend bei den Einschaltquoten mit Abstand vorne gelegen. Im Schnitt 7,83 Millionen (28,7 Prozent) verfolgten im ZDF, wie Real Madrid in Cardiff mit 4:1 (1:1) gegen Juventus Turin als erster Club den Titel in der Königsklasse verteidigte. Im vergangenen Jahr sahen etwa eine halbe Million mehr den Triumph von Real Madrid über den Stadtrivalen Atlético. 2015, als das Finale in Berlin stattfand, sahen etwa 9,7 Millionen Zuschauer den 3:1-Sieg des FC Barcelona über Juventus Turin. 2014, als das Champions-League-Finale ein rein deutsches Spiel war - Bayern München gegen Borussia Dortmund (2:1) - kam das ZDF auf den sensationellen Wert von fast 22 Millionen Zuschauern.