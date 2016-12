Zahlen zur grÃ¶ÃŸten deutschen Evakuierungsaktion

Augsburg (dpa) - Augsburg steht am ersten Weihnachtsfeiertag die bislang größte Evakuierungsaktion wegen einer Fliegerbombe in Deutschland bevor. Zahlen und Details zu dem Einsatz:



- Rund 54 000 Augsburger leben in dem Gebiet, in dem sich am Sonntag bei der Evakuierung keine Menschen aufhalten dürfen. Damit muss fast jeder fünfte Bewohner der Stadt sein Heim verlassen.



- Im Umkreis von 1,5 Kilometern um die 1,8-Tonnen-Bombe darf sich bei der Entschärfung niemand mehr aufhalten. Die Sperrzone umfasst große Teile des historischen Zentrums Augsburgs, beispielsweise das Renaissance-Rathaus. Die Fuggerei, die älteste Sozialsiedlung der Welt, sowie der Dom und eine Reihe weiterer Kirchen liegen ebenfalls in dem Gebiet.



- Allein etwa 750 Polizisten werden kontrollieren, dass keine Menschen bei der voraussichtlich mehrere Stunden dauernden Entschärfung im Sperrgebiet sind. Dazu kommen Hunderte Feuerwehrleute und Mitarbeiter von Rettungsdiensten, die bettlägerige Menschen aus der Gefahrenzone bringen. Insgesamt werden 2000 bis 2500 Helfer im Einsatz sein.



- Bereits am Heiligabend soll ein Krankenhaus geräumt werden. Zudem müssen die Bewohner von etwa 70 Senioren-, Studenten- und Jugendheimen das Gebiet verlassen.



- Notunterkünfte werden in mehreren Schulen, in der Augsburger Messe und im Stadiongebäude des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg eingerichtet. Es stehen Plätze für etwa 20 Prozent der Betroffenen bereit. Die Stadt glaubt, dass die meisten Bewohner zu Freunden und Verwandten fahren. Zudem hat die Stadt die Facebook-Seite #WillkommenimWarmen eingerichtet, auf der private Unterkünfte angeboten werden können.



- Für Haustiere vom Meerschweinchen bis zur Dogge, die die Besitzer bei der Evakuierung nicht mitnehmen können, bietet das Augsburger Tierheim Notplätze an. Die Bürger sind aufgerufen, ihre Haustiere nicht in den leeren Wohnungen zurückzulassen.