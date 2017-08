WM-Aus fÃ¼r Ukrainerinnen Poch und Semljak wegen Dopingverdachts

London (dpa) - Die ukrainischen Leichtathletinnen Olesja Poch und Olga Semljak sind wegen Dopingverdachts von den an diesem Freitag beginnenden Weltmeisterschaften in London ausgeschlossen worden. Ihre schriftlichen Stellungnahmen für den Weltverband IAAF seien nicht ausreichend gewesen, «um die anormalen Testwerte zu erklären», teilte der ukrainische Leichtathletik-Verband am Donnerstag mit.



In beiden Fällen geht die IAAF vom «Gebrauch einer verbotenen Substanz» aus und hat die Sportlerinnen daher vorläufig suspendiert. Auch Sergej Basenko, der Trainer von 400-Meter-Läuferin Semljak, wurde aus dem ukrainischen WM-Team ausgeschlossen.



Poch hatte 2012 in London Olympia-Bronze mit der ukrainischen 4x100-Meter-Staffel gewonnen; Semljak war 2014 bei den Europameisterschaften in Zürich Zweite über 400 Meter geworden.