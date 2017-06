WitthÃ¶ft am Sonntag um 11.00 Uhr gegen Pliskova

Paris (dpa) - Carina Witthöft bestreitet ihr Drittrundenspiel gegen die an Nummer zwei gesetzte Tschechin Karolina Pliskova am Sonntag um elf Uhr auf Platz drei. Die Partie der 20 Jahre alten Hamburgerin bei den French Open in Paris hatte am Samstag wegen Regens verlegt werden müssen. Witthöft ist die letzte von anfangs 13 Deutschen beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison. Die Fed-Cup-Spielerin strebt erstmals bei einem der vier Major-Events ins Achtelfinale.