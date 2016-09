Wirtschaftsminister Gabriel reist kommende Woche nach Russland

Berlin (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) reist kommende Woche zu Gesprächen nach Russland. Geplant sind am Mittwoch und Donnerstag in der Hauptstadt Moskau Gespräche mit Regierungsvertretern, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. Thema sind die wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder sowie die Russlands zur Europäischen Union. Auch ein Treffen mit Vertretern deutscher Unternehmen ist vorgesehen. Ein Besuch Gabriels in Russland war bereits vor rund drei Monaten geplant. Damals wurde er nach dem britischen Brexit-Votum abgesagt.