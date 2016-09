Welthungerhilfe fordert Kontingente fÃ¼r FlÃ¼chtlinge

Berlin (dpa) - Die Welthungerhilfe hat mit Blick auf den Flüchtlingsgipfel in New York eine bessere internationale Verteilung von Flüchtlingen gefordert. «Ich glaube, wir brauchen Kontingente», sagte die Präsidentin der Hilfsorganisation, Bärbel Dieckmann, am Freitag in Berlin. Staaten sollten sich verpflichten, eine bestimmte Anzahl von Geflüchteten aufzunehmen. In New York beraten am Montag die Staats- und Regierungschefs über Flucht und Migration.



Dieckmann sprach sich außerdem für Einwanderungsgesetze aus. So könne Menschen eine Perspektive für die Zukunft geboten werden. Zu jedem Einwanderungsgesetz gehört Dieckmann zufolge auch eine Zahl von Menschen, die ein Land in konkreten Notsituationen aufnehmen kann. Das betreffe vor allem Menschen, die nicht unmittelbar aus dem Bombenhagel kommen, aber in unsicheren Gebieten leben würden. Mit einem solchen Gesetz könne man bessere Strukturen zur Integration schaffen.