WeltbÃ¶rsen und FinanzmÃ¤rkte auf einen Blick um 15:15 Uhr

Hamburg (dpa) - Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 4.08.2017 um 15:15 Uhr



Index DAX 12.240,32 Punkte + 85,60 Punkte Durchschnittsrendite in % 0,22 Prozent - 0,03 %-Punkte Financial Times 100 Index 7.501,28 Punkte + 26,51 Punkte Tokio Schluss Nikkei 19.952,33 Punkte - 76,93 Punkte Index Dow-Jones Index Vortag 22.026,10 Punkte + 9,86 Punkte Dollar Frankfurt 0,8445 Euro - 0,28 Cent Gold Unze 1.268,10 Dollar + 2,95 Dollar Gold Kilo 34.456,00 Euro + 49.4 Euro



Quelle: Reuters/oraise Stand: 4.08.2017 15:15 Uhr



