WeitrÃ¤umige Sperrungen in London

London (dpa) - Nach den drei Zwischenfällen in London hat die Polizei große Bereiche in der Stadt gesperrt. Die U-Bahnstation Vauxhall ist nach Angaben des britischen Senders BBC inzwischen aber wieder geöffnet worden. Scotland Yard spricht von mehreren Toten.



Laut Polizei war am späten Samstagabend zunächst ein Fahrzeug auf der London Bridge in Fußgänger gefahren. Dann soll es eine Messerattacke auf dem nahegelegenen Borough-Markt gegeben haben. Der Markt ist eine beliebte Touristenattraktion. Anschließend hat sich den Angaben zufolge ein Zwischenfall im Stadtviertel Vauxhall südlich der Themse ereignet.



Ob es sich um Terrorattacken handelt, teilte die Polizei nicht mit. I diesem Jahr gab es bereits Terroranschläge in London und Manchester.