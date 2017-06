Weber:Â Trumps Protektionismus bietet Â«riesige ChancenÂ» fÃ¼r Europa

Berlin (dpa) - Der Fraktionschef der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), sieht im Protektionismus des US-Präsidenten «riesige Chancen» für Europa. «Staaten wie Mexiko, Japan, Kanada und auch China suchen Alternativen beim Handel und neue Partnerschaften», sagte Weber der «B.Z. am Sonntag». «Und wir Europäer wollen Partnerschaft: (Donald) Trump baut Mauern, wir bauen Brücken.» Die Chancen, die sich mit China auftäten, müsse Europa nutzen. «Auch wenn das Land kein einfacher Partner ist und viele unserer Werte nicht teilt.»



Trump hat sich mit dem angekündigten Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaabkommen international ins Abseits gestellt. Weber sagte der Zeitung: «Die Entscheidung ist für das Bild der USA in der Welt ein Desaster. Wir sollten aber nicht einsteigen in eine Eskalation von Drohungen.» Die USA seien und blieben ein zentraler Verbündeter in der globalen Politik. «Sie bleiben in vielen Bereichen ein Partner und für uns ein wichtiger Markt.» Entscheidend sei jetzt, «dass wir selbstbewusst unseren Weg weiter gehen». «Wir können selbst Akzente setzen und müssen uns nicht nach Präsident Trump richten.»