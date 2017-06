Wasserfreunde Spandau starten Finale mit AuswÃ¤rtssieg in Hannover

Berlin (dpa) - Die Wasserfreunde Spandau 04 haben souverän den ersten Schritt zur erfolgreichen Titelverteidigung geschafft. Die Berliner gewannen am Samstag den Final-Auftakt der deutschen Wasserballmeisterschaft bei Waspo 98 Hannover überraschend deutlich mit 11:5 (2:0,2:2,5:2,2:1). Damit benötigt Spandau noch zwei weitere Siege für den 36. Meistertitel. Die kommenden beiden Partien gegen den Pokalsieger finden am nächsten Wochenende (10./11. Juni) in Berlin statt.



«Das war ein Auftakt nach Maß, aber noch nicht die Meisterschaft», sagte Manager Peter Röhle. «Wir brauchen zwei weitere Siege, aber wenn wir so weitermachen, dann wird es schwer für Hannover, uns das Ding aus der Hand zu nehmen.» Die Treffer für Spandau erzielten Nikola Dedovic, Mehdi Marzouki (jeweils 4 Tore), Lucas Gielen, Remi Saudadier und Mateo Cuk (je 1).



Im Duell um den dritten Platz gewann Favorit ASC Duisburg zum Auftakt mit 10:7 bei OSC Potsdam. Die zwei weiteren Partien im kleinen Finale finden am kommenden Wochenende in Duisburg statt.