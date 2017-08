Warten aufÂ mehr Transparenz bei Kosten fÃ¼r Bankkonten

Frankfurt/Main (dpa) - Bankkunden müssen sich gedulden: Vorschriften, die für mehr Durchblick im Gebühren-Dschungel sorgen sollen, werden voraussichtlich erst im kommenden Jahr in Kraft treten. Eigentlich waren sie in diesem Sommer erwartet worden. Doch bisher hat die Europäische Bankenaufsicht EBA die notwendigen Hinweise noch nicht erlassen - eine Art Muster für europaweit einheitliche Angaben. «Wir rechnen damit im kommenden Jahr», sagte Kay Görner, Marktwächter Finanzen von der Verbraucherzentrale Sachsen der Deutschen Presse-Agentur.



Da sich die Angebote der Institute teilweise stark unterscheiden, sollen bestimmte Begriffe europaweit vereinheitlicht werden. Verbrauchern soll so der Vergleich erleichtert werden. Vorgesehen ist zudem, dass die Kunden vorab eine Übersicht über alle Kontogebühren bekommen. Eine Jahresabrechnung soll helfen, die tatsächlich anfallenden Kosten im Blick zu behalten. Außerdem sollen EU-weite Vergleichsportale im Internet entstehen.