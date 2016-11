Volkswagen plant groÃŸe Comeback-Story in Amerika

Wolfsburg (dpa) - Nach dem Diesel-Abgasskandal in den USA plant Volkswagen im Amerika-Geschäft eine Offensive. «Volkswagen muss sich in Nordamerika von einem Nischenanbieter zu einem relevanten und profitablen Volumenhersteller entwickeln», sagte der für die Kernmarke zuständige VW-Markenvorstand Herbert Diess bei der Vorstellung der Unternehmensstrategie «Transform 2025+» am Dienstag in Wolfsburg. Das Comeback sollen Limousinen und große SUV-Geländewagen einleiten. Ab 2021 soll dann unter dem Motto «Electrify America» die lokale Produktion von Elektrowagen beginnen.



Bei strikter Kostendisziplin sollen die US-Werke, aber auch die in Lateinamerika ab 2020 wieder schwarze Zahlen schreiben. In Südamerika hat vor allem in Argentinien und Brasilien bereits ein Kostensparprogramm begonnen. Zugleich werden dort insgesamt 2,5 Milliarden Euro in neue Produkte investiert.