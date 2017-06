Veszprem sichert sich Rang drei in der Handball-Champions-League

Köln (dpa) - Der ungarische Handball-Meister Telekom Veszprem hat sich beim Final Four der Champions League den dritten Platz gesichert. Im kleinen Finale setzte sich das künftige Team von Flensburg-Trainer Ljubomir Vranjes am Sonntag in Köln gegen den FC Barcelona mit 34:30 (18:17) durch. Aaron Palmarsson war mit acht Toren bester Werfer beim Sieger, der im Halbfinale knapp an Paris St. Germain mit DHB-Kapitän Uwe Gensheimer gescheitert war. Für die Spanier traf Timothey N‘guessan (6) am häufigsten. Veszprem dominierte die Partie über weite Strecken und lag nur einmal beim 4:5 (9.) in Rückstand.