Verpflichtung von Bruma: RBÂ Leipzig in Â«guten GesprÃ¤chenÂ»

Berlin (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat das Interesse am portugiesischen U-21-Nationalspieler Bruma bestätigt und steht nach Aussage von Sportdirektor Ralf Rangnick «in guten Gesprächen mit Spieler und Verein.» Der Flügelspieler von Galatasaray Istanbul sei überdurchschnittlich schnell im Umkehrspiel und dementsprechend interessant für den Bundesliga-Zweiten der abgelaufenen Saison, sagte Rangnick am Pfingstsonntag. Trotz des Interesses anderer Vereine an RB-Spielern soll die Mannschaft nach Angaben von Rangnick in jedem Fall zusammenbleiben. «Wir werden unsere Stammspieler auf jeden Fall behalten», sagte der Sportdirektor.