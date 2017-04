VerdienstkreuztrÃ¤ger: Deutschland muss Fluchtursachen bekÃ¤mpfen

Berlin (dpa) - Hundert Bundesverdienstkreuz-Träger fordern die Politik auf, den Kampf gegen Fluchtursachen wieder stärker in den Fokus zu nehmen. So müssten etwa Rüstungsexporte, Handelsbeziehungen, die Rohstoffwirtschaft, Agrarsubventionen und Fischfangquoten auf den Prüfstand, heißt es in einem am Dienstag in Berlin veröffentlichten Aufruf. Eine eigene Enquete-Kommission sei dafür das geeignete Gremium, sagte der ehemalige Bundesumweltminister und Mitinitiator Klaus Töpfer.



Der Schwerpunkt der Diskussion liege derzeit sehr viel stärker darauf, ob Obergrenzen eingeführt werden müssten, «wie wir also Flüchtlinge bekämpfen», sagte Töpfer. «Wir müssen Fluchtursachen bekämpfen.» Eine Enquete-Kommission könne eine breite gesellschaftliche Debatte anstoßen.



Hinter dem Aufruf stehen neben Töpfer auch der Bürgerrechtler Ralf-Uwe Beck und die Ehrenvorsitzende der Umweltschutzorganisation BUND, Angelika Zahrnt. Unterzeichnet haben mehr als 100 Bundesverdienstkreuzträger, darunter die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käßmann, und der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Thierse.