Vardar Skopje gewinnt Handball-Champions-League

Köln (dpa) - Uwe Gensheimer hat mit Paris St. Germain den Triumph in der Handball-Champions-League verpasst. Der französische Meister und Pokalsieger verlor das Finale am Sonntag in Köln gegen das mazedonische Topteam Vardar Skopje mit 23:24 (12:11). Bester Werfer beim Sieger war der Russe Timur Dibirow mit sieben Toren. Für Paris traf Superstar Nikola Karabatic (5) am häufigsten. Zuvor hatte sich Ungarns Meister Telekom Veszprem durch ein 34:30 (18:17) gegen Rekordsieger FC Barcelona den dritten Platz gesichert. Deutsche Mannschaften waren erstmals seit Einführung des Final-Four-Turniers nicht dabei.