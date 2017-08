Usain Bolt in Finals Ã¼ber 100 und 200 Meter - nur 6 Niederlagen

London (dpa) - Sprintlegende Usain Bolt hat in seiner Karriere seit 2008 in 86 Finalrennen über 100 und 200 Meter lediglich sechs Niederlagen kassiert, die bis dato letzte am 6. Juni 2013 in Rom. Bei der WM 2011 in Daegu verursachte der achtmalige Olympiasieger im 100-Meter-Endlauf einen Fehlstart und wurde disqualifiziert. Im Londoner Olympiastadion will der 30-Jährige an diesem Samstag (22.45 Uhr MESZ) seinen WM-Titel über 100 Meter verteidigen.



2008:



100 Meter: 9 Finals - 8 Siege 1 Niederlage am 22. Juli in Stockholm gegen Asafa Powell (Jamaika): 1. Powell 9,88, 2. Bolt 9,89 Sekunden 200 Meter: 6 Finals - 6 Siege



2009:



100 Meter: 9 Finals - 9 Siege 200 Meter: 5 Finals - 5 Siege



2010:



100 Meter: 4 Finals - 3 Siege 1 Niederlage am 6. August in Stockholm gegen Tyson Gay (USA): 1. Gay 9,84 2. Bolt 9,97 Sekunden 200 Meter: 2 Finals - 2 Siege



2011:



100 Meter: 7 Finals - 6 Siege Disqualifikation wegen Fehlstarts bei der WM in Daegu, 28. August 200 Meter: 4 Finals - 4 Siege



2012:



100 Meter: 8 Finals - 7 Siege 1 Niederlage am 29. Juni in Kingston gegen Yohan Blake (Jamaika): 1. Blake 9,75, 2. Bolt 9,86 Sekunden 200 Meter: 4 Finals - 3 Siege 1 Niederlage am 1. Juli in Kingston/NM gegen Yohan Blake: 1. Blake 19,80, 2. Bolt 19.83 Sekunden



2013:



100 Meter: 7 Finals - 6 Siege 1 Niederlage am 6. Juni in Rom gegen Justin Gatlin (USA): 1. Gatlin 9,94, 2. Bolt 9,95 Sekunden 200 Meter: 3 Finals - 3 Siege



2014:



100 Meter: 1 Finale - 1 Sieg 200 Meter: ---



2015:



100 Meter: 3 Finals - 3 Siege 200 Meter: 4 Finals - 4 Siege



2016:



100 Meter: 5 Finals - 5 Siege 200 Meter: 2 Finals - 2 Siege



2017:



100 Meter: 3 Finals - 3 Siege 200 Meter: ---