US-Absatz von Volkswagen wÃ¤chst im MÃ¤rz nur noch leicht

Herndon (dpa) - Der Absatz von Volkswagen in den USA ist im März nur noch leicht geklettert. Mit 27 635 Fahrzeugen setzte die Kernmarke des Autokonzerns 2,7 Prozent mehr ab als im Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. In den Vormonaten hatte die Marke mit dem blauen VW-Logo jeweils deutlich prozentual zweistellige Absatzzuwächse erzielt, im ersten Quartal steht denn insgesamt auch ein Plus von zehn Prozent zu Buche.



Während die Verkäufe bei Golf-Serie und Passat zulegten, ging der Absatz beim wichtigsten US-Modell Jetta im März um gut sieben Prozent im Jahresvergleich zurück. Der Dieselskandal um manipulierte Abgastests hatte die Verkäufe in den USA zeitweise stark belastet, zuletzt ging es aber wieder bergauf. Die VW-Oberklassetochter Audi schaffte im März derweil nur noch ein Verkaufsplus von 1,7 Prozent.



Der US-Marktführer General Motors brachte 1,6 Prozent mehr Neuwagen auf die Straße, Konkurrent Ford verbuchte hingegen ein dickes Minus von 7,2 Prozent. Auch die internationalen Schwergewichte Toyota, Fiat Chrysler und Honda mussten Abstriche machen. Nachdem günstige Zinsen und billiger Sprit die US-Verbraucher in den vergangenen Jahren in Scharen in die Autohäuser trieben, geht dem Verkaufsboom am US-Markt trotz starker Rabatte langsam die Luft aus.