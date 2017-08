Umweltministerium: Luftverbesserung frÃ¼hestens nach einem Jahr

Berlin (dpa) - Das Bundesumweltministerium rechnet nach dem Dieselgipfel nicht mit einem schnellen Rückgang der Stickoxid-Belastung in Städten. «Eine messbare Verbesserung wird frühestens nach einem Jahr möglich sein», teilte ein Sprecher am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. CSU-Chef Horst Seehofer hatte staatliche Kaufanreize für sauberere Autos gefordert, falls die Luft nach drei Monaten nicht messbar sauberer werde. Autobauer hatten Software-Updates für neuere Diesel-Pkw zugesagt und eigene Umweltprämien für Besitzer älterere Autos, die neue kaufen.



«Die von Herrn Seehofer immer wieder geforderten staatlichen Kaufanreize mache ich als Umweltministerin nicht mit», sagte Barbara Hendricks (SPD) der dpa. Auch die SPD insgesamt habe sich klar dagegen ausgesprochen, dass der Steuerzahler einspringe. «Und ich bin ziemlich sicher, dass Herr Seehofer auch in der Union isoliert ist», fügte Hendricks hinzu.