UEFA vermeldet Zuschauerrekord bei FrauenfuÃŸball-EM

Enschede (dpa) - Bereits vor dem EM-Finale der Fußballfrauen an diesem Sonntag (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport) zwischen Gastgeber Niederlande und Dänemark kann der europäische Fußballverband UEFA einen Besucherrekord vermelden. Nach UEFA-Angaben vom Samstag liegt die Gesamtbesucherzahl der Titelkämpfe in den Niederlanden vor dem Endspiel bei 211 863 Zuschauern.



Der bisherige Rekord bei Europameisterschaften den Frauen wurde 2013 mit insgesamt 216 888 Zuschauern aufgestellt. Wie alle bisherigen Partien des Gastgebers ist auch das Finale in Enschede bereits ausverkauft. Zum Halbfinale am Donnerstag zwischen Niederlande und England (3:0) waren 27 093 Zuschauer in die Arena des FC Twente gekommen. Laut UEFA war dies Rekord für ein niederländisches Frauen-Fußballspiel sowie für ein Halbfinale bei einer Frauenfußball-EM.