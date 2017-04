UEFA: Europa-League-Finale in einer Woche mit KÃ¶nigsklassen-Endspiel

Helsinki (dpa) - Das Finale der Europa League soll ab der Saison 2018/19 in einer Woche mit dem Endspiel der Champions League stattfinden. Das entschied das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA bei seiner Sitzung am Dienstag in Helsinki. Für das Finale im Jahr 2019, das für Mittwoch, den 29. Mai, angesetzt wurde, will sich auch der Deutsche Fußball-Bund entweder mit Stuttgart oder Frankfurt bewerben. Damit sollen beide Endspiele nach Saisonende der nationalen Ligen ausgetragen werden.



Dieses Jahr findet das Endspiel des zweitwichtigsten europäischen Club-Wettbewerbs in Stockholm (24. Mai) noch in der Woche vor dem Champions-League-Showdown in Cardiff (3. Juli) statt. Dieser Rhythmus ist auch für 2018 noch vorgesehen.