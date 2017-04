U-Bahn in St.Â Petersburg fÃ¤hrt nach Terroranschlag wieder

St. Petersburg (dpa) - Wenige Stunden nach einem Terroranschlag in der russischen Millionenmetropole St. Petersburg haben die U-Bahnen ihren Betrieb wieder aufgenommen. Die Metro der Linie 2, auf der es zu der Explosion kam, werde zunächst jedoch nur einige Stationen anfahren, teilte der U-Bahn-Betreiber am Montag der Agentur Interfax zufolge mit.



Die Betrieb war am Nachmittag komplett eingestellt worden, als eine Bombe in einem fahrenden Zug zwischen zwei Stationen explodierte. Bei dem Anschlag starben mindestens zehn Menschen, Dutzende wurden verletzt. In einer Metrostation unter dem größten Bahnhof der Stadt wurde eine weitere Bombe entdeckt, die jedoch entschärft werden konnte. Wegen Ermittlungen werde auch diese Station zunächst nicht angefahren, hieß es.



Präsident Wladimir Putin war am Montag in St. Petersburg, hielt sich aber nach Angaben seines Sprechers im Vorort Strelna auf.