Tschechischer AuÃŸenminister Zaoralek: Ã„ngste der BÃ¼rger ernstnehmen

Prag (dpa) - Die Europäische Union muss nach Ansicht des tschechischen Außenministers Lubomir Zaoralek die Ängste der Bürger um ihre Sicherheit stärker ernstnehmen. Diese hätten das Gefühl, dass Europa seine Grenzen nicht schütze, kritisierte der Sozialdemokrat am Freitag im tschechischen Fernsehen CT.



«Wir müssen zeigen, dass wir in der Lage sind, ein System zu schaffen, um die Bewegungen der Menschen zu kontrollieren, die hierher kommen», forderte der 60-Jährige. Dabei gehe es sowohl um Reisende als auch um Migranten. Als Vorbild nannte er das US-amerikanische Online-Registrierungssystem ESTA.



Zaoralek warnte davor, auf das EU-Austrittsvotum der Briten mit einer engeren politischen Integration zu antworten. «Neue Institutionen und eine neue schnellere Gangart der Integration lösen nichts», sagte der Tscheche vor dem am Freitag beginnenden Sondergipfel in Bratislava. Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitglieder ohne Großbritannien wollen dort die Weichen für die künftige Entwicklung der EU stellen.