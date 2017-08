Tschechien baut Elektrozaun gegen Afrikanische Schweinepest

Zlin (dpa) - Tschechien hat mit dem Bau eines kilometerlangen Elektrozauns begonnen, um die weitere Ausbreitung der hochansteckenden Afrikanischen Schweinepest unter Wildschweinen zu verhindern. Arbeiter sperrten am Freitag die ersten 700 Meter entlang einer Landstraße nahe der östlichen Industriestadt Zlin ab. Das teilten die zuständigen Behörden mit.



Der rund 70 Zentimeter hohe, elektrische Weidezaun verwendet eine Spannung von 10 000 Volt, die aber nur für den Bruchteil einer Sekunde abgegeben wird. Mit dem Zaun soll verhindert werden, dass infizierte Tiere das 40 Quadratkilometer große Ansteckungsgebiet verlassen und die Krankheit weitergeben.



Eingesetzt werden auch sogenannte Vergrämungsmittel - übelriechende chemische Duftstoffe. Regionspräsident Jiri Cunek machte sich in einem Hubschrauber ein Bild von der Lage.



Die Landwirte wurden angewiesen, auf einer Fläche von 115 Hektar die Ernte nicht einzufahren. Die Wildschweine sollen genug Nahrung vorfinden, damit sie nicht weiterwandern. In den umliegenden Regionen wird vermehrt auf die Wald- und Feldbewohner Jagd gemacht. Seit Mitte Juli wurden nach Angaben der staatlichen Veterinärbehörde mehr als 1290 Tiere abgeschossen. Im betroffenen Gebiet selbst wird nicht gejagt, damit die Wildschweine nicht daraus verscheucht werden.



Die Afrikanische Schweinepest verläuft für die infizierten Tiere in der Regel tödlich. Seit Beginn des Ausbruchs in Tschechien Ende Juni wurde das Virus bei 77 Tierkadavern festgestellt. Für den Menschen ist die Tierseuche ungefährlich. Bei einem Übergriff auf Hausschweine drohen allerdings erhebliche wirtschaftliche Schäden, da es keine Impfung gibt.