Trump mÃ¶chte Nigel Farage als Botschafter in USA - London verschnupft

London (dpa) - Die britische Premierministerin Theresa May hat sichtlich irritiert auf einen bizarren Personalvorschlag von Donald Trump reagiert. Der künftige US-Präsident hatte den Brexit-Wortführer und Chef der rechtspopulistischen Ukip-Partei, Nigel Farage, als britischen Botschafter in Washington ins Spiel gebracht. «Er würde einen tollen Job machen!», meinte Trump via Twitter.



May reagierte ebenso prompt wie verschnupft: «Es gibt keine freie Stelle», zudem habe man bereits einen exzellenten Botschafter in den USA, verlautete kurz und knapp aus Downing Street 10.



Trump und Farage verbindet eine politische Männerfreundschaft: Farage hatte Trump bereits im Wahlkampf in den USA unterstützt, ihn später als einer der ersten ausländischen Politiker im «Trump Tower» in New York besucht. Trump selbst hatte den überraschenden Brexit-Sieg beim EU-Referendum im Juni in Großbritannien als Ansporn für sein eigenes Präsidentenrennen betrachtet.