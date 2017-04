Trump betroffen Ã¼ber Anschlag in St. Petersburg

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat mit Entsetzen auf die Explosion in einer U-Bahn in St. Petersburg reagiert. «Schrecklich. Schreckliche Sache», sagte Trump am Montag in Washington auf eine entsprechende Frage. «Es passiert überall auf der Welt. Eine absolut schreckliche Sache.» Bei dem Anschlag starben am Montagnachmittag mindestens zehn Menschen, Dutzende wurden verletzt. Den Angaben nach explodierte ein Sprengsatz in einem Zug auf der Fahrt zwischen zwei Stationen im Zentrum.