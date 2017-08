TorhÃ¼ter Weis wird von Lautern nach Regensburg ausgeliehen

Kaiserslautern (dpa) - Der 1. FC Kaiserslautern trennt sich zumindest vorübergehend von Torhüter André Weis. Auf Leihbasis wechselt der 27-Jährige bis zum Ende der Saison zum Ligarivalen SSV Jahn Regensburg, wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte. Beim FCK hat Weis, der seit dem Sommer 2016 in fünf Pflichtspielen für die Pfälzer zum Einsatz kam, noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. Erst am Mittwoch war Offensivspieler Lukas Görtler vom 1. FC Kaiserslautern zum niederländischen Erstligisten FC Utrecht gewechselt.