Top-Berater des tÃ¼rkischen MinisterprÃ¤sidenten festgenommen

Istanbul (dpa) - Wegen angeblicher Verbindungen zur geächteten Gülen-Bewegung hat die Polizei in der Türkei einen hochrangigen Berater des Ministerpräsidenten Binali Yildrim festgenommen. Dies meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag. Birol Erdem und seine Frau Gülümser wurden demnach in der Hauptstadt Ankara festgesetzt. Die türkische Regierung macht die Bewegung des Predigers Fethullah Gülen für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich. Seither sind in dem Nato-Land und EU-Beitrittskandidaten mehr als 110 000 Menschen festgenommen worden. Mehr als 47 000 von ihnen saßen nach Regierungsangaben zuletzt in Untersuchungshaft. Der in den USA lebende Gülen bestreitet, Drahtzieher des Putschversuchs zu sein.