Tischtennis-Star Boll scheitert im WM-Viertelfinale an Ma Long

Düsseldorf (dpa) - Timo Boll hat seine zweite Einzelmedaille bei Tischtennis-Weltmeisterschaften verpasst. Europas Rekord-Champion verlor am Sonntag im Viertelfinale von Düsseldorf vor 8000 begeisterten Zuschauern in der ausverkaufte Messehalle gegen seinen chinesischen Doppelpartner Ma Long. Der 28 Jahre alte Olympiasieger von Rio de Janeiro und Titelverteidiger setzte sich gegen den acht Jahre älteren Topstar von Borussia Düsseldorf mit 11:5, 8:11, 11:4, 5:11, 11:4, 11:9 durch. Im Doppel waren Boll und Ma Long im Achtelfinale ausgeschieden.



Linkshänder Boll stand bei seiner Heim-WM als erster Deutscher zum vierten Mal in Serie bei einem Weltchampionat unter den besten acht Spielern. Er hatte 2011 in Rotterdam mit Bronze seine bislang einzige Einzel-WM-Medaille gewonnen.



Zuvor konnte der 28-jährige Dimitrij Ovtcharov Timo Boll nicht in das Viertelfinale folgen. Deutschlands und Europas bester Tischtennisspieler verlor am Morgen sein hochklassiges Achtelfinale gegen den 22 Jahre alten japanischen Weltranglisten-Elften Koki Niwa 13:11, 9:11, 13:11, 10:12, 5:11, 11:9, 9:11.