Terrorismusexperte Neumann: Â«Systemisches VersagenÂ» der BehÃ¶rden

London (dpa) - Der Terrorismusforscher Peter Neumann hat den deutschen Behörden ein «systemisches Versagen» bei der Bekämpfung des Terrorismus vorgeworfen. «Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri war den Behörden bekannt. Man wusste, dass er die Absicht hatte, in Deutschland einen Anschlag durchzuführen und trotzdem haben die Strukturen nicht funktioniert», sagte Neumann vom King‘s College in London am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.



Es sei nicht ausgeschlossen, dass der Verdächtige sich in die Enge getrieben fühle und zu weiteren Taten bereit sei, sagte Neumann. «Das ist wirklich im Moment keine gute Situation.» Er könne sich vorstellen, dass der Tatverdächtige «gar nicht so weit weg und dass er nach wie vor mit Leuten aus der Szene in Kontakt ist».



In Deutschland müssten Personal und Befugnisse, die Kooperation zwischen Landes- und Bundesbehörden und die Zusammenarbeit innerhalb Europas überprüft werden, forderte der Radikalisierungsforscher. Nur dann sei eine umfassende Anti-Terrorismus-Strategie möglich. Stattdessen seien bislang nach jedem Anschlag nur Einzelforderungen aufgestellt worden - etwa Burkaverbot oder aktuell die Fußfessel.