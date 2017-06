Terroranschlag in London: Britische Konservative setzen Wahlkampf aus

London (dpa) - Nach dem Terroranschlag in London hat die Konservative Partei von Premierministerin Theresa May am Sonntag ihren Wahlkampf vorübergehend ausgesetzt. Das teilte ein Sprecher am Morgen mit. Großbritannien soll am Donnerstag (8. Juni) ein neues Parlament wählen. Bei Attacken auf der London Bridge und am Borough Market wurden am Samstagabend mindestens sechs Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. In sozialen Medien gab es unterdessen Forderungen nach einer Verschiebung der Parlamentswahl.