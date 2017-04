TecDAX: Aktienkurse im XETRA-Handel am 4.04.2017 um 13:05 Uhr

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 4.04.2017 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die Werte des TecDAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).



TecDAX-Werte Dividende Kurs Veränderung Adva AG -,-- 10,35 (- 0,02) Aixtron AG -,-- 3,43 (- 0,04) Bechtle 1,40 100,95 (- 0,55) Cancom It Sys AG 0,50+ 52,55 (+ 0,23) Carl Zeiss Med 0,42+ 40,32 (+ 0,69) Compugroup Medic 0,35+ 41,50 (- 0,40) Dialog -,-- 47,46 (+ 0,70) Semiconductor Drägerwerk 0,19+ 95,99 (- 0,79) Drillisch 1,80+ 47,38 (+ 0,41) Evotec -,-- 9,27 (+ 0,03) Freenet 1,60+ 30,34 (- 0,04) Gft Technologies 0,30+ 17,98 (- 0,06) Jenoptik 0,25+ 23,21 (- 0,04) Medigene Ag N -,-- 11,66 (+ 0,37) Morphosys -,-- 54,64 (+ 0,02) Nemetschek 0,65+ 56,30 (+ 0,59) Nordex -,-- 13,28 (+ 0,28) Pfeiffer Vacuum 3,60+ 120,20 (+ 0,30) Qiagen Nv -,-- 27,14 (- 0,08) Rib Software 0,16+ 12,25 (+ 0,05) S&t Ag 0,08 10,35 (- 0,06) Sartorius 0,46+ 80,18 (+ 0,38) Siltronic Nam -,-- 64,32 (+ 0,06) Slm Solution Grp -,-- 36,78 (- 0,22) SMA Solar Technol. 0,26+ 23,76 (- 0,04) Software AG 0,60+ 37,48 (+ 0,34) Telefonica Dtld 0,25+ 4,66 (- 0,02) Utd. Internet AG 0,80+ 40,94 (- 0,10) Wire Card 0,14 52,00 (+ 0,22) Xing Ag N 1,60+ 194,50 (+ 3,60)



Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss



Stand Veränderun g TECDAX 2.040,77 (+ 5,60)



++ Dividende in Landeswährung + angekündigte Dividende



Quelle: Reuters/oraise Stand: 4.04.2017 13:05 Uhr



