Szydlos Regierungsdelegation hat Autounfall in Israel

Warschau/Tel Aviv (dpa) - Bei einem Autounfall der Delegation der polnischen Regierungschefin Beata Szydlo in Israel sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Ministerpräsidentin sei bei der Kollision von fünf Wagen ihrer Kolonne nichts passiert, sagte Regierungssprecher Rafal Bochenek der Nachrichtenagentur PAP am Montagabend. Eine Mitarbeiterin der Regierungskanzlei sowie ein Offizier des polnischen Staatsschutzes mussten demnach ärztlich behandelt werden.



Szydlo befindet sich zu Regierungskonsultationen in Israel. Ihre Delegation befand sich auf dem Weg von Tel Aviv nach Jerusalem, als ein Wagen ihrer Kolonne abrupt bremste und weitere auffuhren, wie es hieß. Polnischen Medienberichten zufolge war bei dem Auto ein Reifen geplatzt.