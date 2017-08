Superstar Neymar von Pariser Fans begeistert empfangen

Paris (dpa) - 222-Millionen-Neuzugang Neymar ist bei seinem neuen Club Paris Saint-Germain offiziell den Fans vorgestellt und euphorisch empfangen worden. Zehntausende Fans im Pariser Prinzenpark feierten den 25 Jahre alten brasilianischen Fußball-Nationalspieler am Samstag mit minutenlangen «Neymar, Neymar»-Sprechchören. PSG-Präsident Nasser al-Chelaifi begrüßte seinen neuen Superstar auf dem Rasen persönlich per Handschlag, Neymar richtete einige Worte an die Fans und betonte, er sei «sehr glücklich», in Paris zu sein.



Anschließend sollte der Club der deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Kevin Trapp sein erstes Ligaspiel der neuen Saison gegen Aufsteiger SC Amiens bestreiten. Neymar war für den französischen Vize-Meister noch nicht spielberechtigt, da die nötigen Transferunterlagen von seinem Ex-Verein FC Barcelona nicht rechtzeitig eingetroffen waren. Der Brasilianer war für 222 Millionen Euro nach Paris gewechselt.