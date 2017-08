Supercup Dortmund gegen Bayern ausverkauft

Frankfurt/Main (dpa) - Das Duell der beiden deutschen Fußball-Schwergewichte Borussia Dortmund und Bayern München um den Supercup zieht die Fans in ihren Bann. Die Partie an diesem Samstag (20.30 Uhr) in Dortmund ist mit 81 360 Zuschauern ausverkauft, teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag mit.