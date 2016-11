Streik bei Eurowings in DÃ¼sseldorf und Hamburg begonnen

Berlin (dpa) - Bei der Lufthansa-Billigtochter Eurowings hat am Dienstagmorgen ein ganztägiger Streik des Kabinenpersonals begonnen. An den Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg seien die Beschäftigten zum Arbeitskampf aufgerufen worden, teilte die Gewerkschaft Verdi am frühen Morgen in Berlin mit. Passagiere der Eurowings müssen sich auf Flugausfälle und Verspätungen gefasst machen. Die Fluggesellschaft empfahl allen Reisenden, sich auf der Internetseite des Unternehmens zu informieren, ob ihr Flieger abhebt. Die Gewerkschaft und das Unternehmen streiten ums Geld und weitere Verbesserungen für das Eurowings-Kabinenpersonal.