Stalins Enkel in Moskau gestorben

Moskau (dpa) - Ein politisch aktiver Enkel des früheren Sowjetdiktators Josef Stalin ist tot. Jewgeni Dschugaschwili sei im Alter von 80 Jahren in Moskau gestorben, meldete die Agentur Tass am Donnerstag unter Berufung auf Ärzte. Der Sohn von Stalins ältestem Kind Jakow hatte immer wieder erfolglos vor Gericht gegen die angebliche Verleumdung seines Großvaters geklagt.



Zuletzt scheiterte der Offizier im Ruhestand im Oktober mit der Beschwerde gegen ein neues Geschichtslehrbuch für Schulen. Es führt historisch korrekt das Massaker an Tausenden polnischen Offizieren im Ort Katyn 1940 auf einen Befehl des sowjetischen Zentralkomitees zurück - und damit auf den damaligen Oberbefehlshaber Stalin.



Stalin (1878-1953) hieß eigentlich Josef Dschugaschwili. Er stammte aus der georgischen Stadt Gori. Sein Enkel war russischer und georgischer Staatsbürger und lebte in Moskau und Tiflis.