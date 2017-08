Springreiter Will verpasst Sieg beim GroÃŸer Preis von London

Springreiter Will verpasst Sieg beim Großer Preis von London

London (dpa) - Der deutsche Springreiter David Will hat den Sieg bei der zwölften Etappe der Global Champions Tour in London verpasst. Der 29-Jährige landete am Samstag nach einem fehlerfreien Ritt auf Cento du Rouet mit 67,52 Sekunden knapp hinter dem Sieger Ben Maher aus England, der auf Don Vito 65,07 Sekunden für den Umlauf benötigte. Dritter wurde der Brite Scott Brash. Daniel Deusser landete auf dem zehnten Platz. Christian Kukuk (24.), Philip Houston (25.) und Christian Ahlmann (48.) komplettierten das deutsche Ergebnis.