Springreiter Felix HaÃŸmann gewinnt Preis von Hessen

Wiesbaden (dpa) - Der Springreiter Felix Haßmann hat am Sonntag beim Pfingstreitturnier in Wiesbaden den Preis von Hessen gewonnen. Auf seinem Pferd Quali Quanti blieb der 31-Jährige aus Lienen im Stechen in einer Zeit von 44,45 Sekunden fehlerfrei. Zweiter wurde Guido Klatte aus Lastrup mit Corisanto (0/45,24). Rang drei ging an Meredith Michaels-Beerbaum (Thedinghausen) mit Samurai (0/45,92). Der Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung (Horb) holte sich mit Solution den vierten Platz (0/46,06).