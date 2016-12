SPD-Spitze kommt zu Strategietreffen Anfang Januar zusammen

Berlin (dpa) - Die SPD-Spitze will am 10. Januar in der Nähe von Düsseldorf zusammenkommen, um über die Parteistrategie vor der Bundestagswahl zu sprechen. Es sei höchst unwahrscheinlich, dass bei dem Treffen mit dem Vorsitzenden Sigmar Gabriel in der Frage der SPD-Kanzlerkandidatur schon eine Entscheidung getroffen und verkündet werde, hieß es dazu am Donnerstag aus SPD-Kreisen. Zuerst hatte der «Tagesspiegel» (Freitag) über den Termin berichtet.



An dem Treffen sollen neben Gabriel auch die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz, der scheidende EU-Parlamentspräsident Martin Schulz sowie mehrere stellvertretende SPD-Vorsitzende teilnehmen. Gabriel hat als Parteichef das Recht des ersten Zugriffs auf die Kanzlerkandidatur. Sollte SPD-Chef Sigmar Gabriel nicht antreten, könnte Schulz zum Zuge kommen. Die Sozialdemokraten wollen die Entscheidung über ihren Kanzlerkandidaten am 29. Januar in Berlin verkünden.