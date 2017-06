Spanischer Schriftsteller Goytisolo mit 86 gestorben

Madrid (dpa) - Der mehrfach ausgezeichnete spanische Schriftsteller Juan Goytisolo ist tot. Der Autor von «Trauer im Paradies» starb am Sonntag im Alter von 86 Jahren im seinem Haus im marokkanischen Marrakesch, wie die Agentur Carmen Balcells in Barcelona mitteilte. Goytisolo galt seit vielen Jahren als Kandidat für den Literaturnobelpreis. 2014 erhielt der kritische Intellektuelle in seiner Heimat den renommierten Cervantes-Preis.