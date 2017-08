Spaniens Motorrad-Legende Ángel Nieto nach Unfall gestorben

Ibiza-Stadt (dpa) - Gut eine Woche nach seinem schweren Quad-Unfall ist der frühere spanische Motorrad-Weltmeister Ángel Nieto an seinen Verletzungen gestorben. Der 70-Jährige starb am Donnerstag, wie MotoGP mitteilte. Er sei ein «wahrer Riese des Sports» gewesen und werde zutiefst vermisst werden. Die spanische Motorrad-Legende war vergangene Woche bei einem Verkehrsunfall mit seinem Quad auf der Insel Ibiza schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.



Der Spanier, der seinen Wohnsitz auf der Balearen-Insel hat, zählte zu den erfolgreichsten Fahrern der Geschichte. Er hatte 13 Mal den WM-Titel gewonnen, den ersten 1969 mit der 50-ccm-Derbi, den letzten 1984 auf der Garelli 125 ccm.